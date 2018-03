Os técnicos Leandro Marques e Roberto Robson morreram e um operário ficou ferido em Salvador, ontem, quando uma grua que estava sendo desmontada caiu. O acidente ocorreu nas obras do condomínio residencial de luxo Le Parc, na mais movimentada via da cidade, a Avenida Paralela. Em novembro do ano passado, outro operário morreu nas obras ao despencar de uma laje.