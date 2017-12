Grito dos Excluídos terá mobilizações pelo País Promovido há 19 anos pelos movimentos sociais ligados à Igreja Católica, o Grito dos Excluídos, no dia 7, deve ganhar mais força com a adesão de manifestantes que protestam nas ruas desde junho. Durante a semana, haverá mobilização em ao menos mil cidades. O ato culminará com uma romaria ao Santuário de Aparecida. Em São Paulo, haverá missa na Catedral da Sé. Com enfoque na juventude, o Grito dos Excluídos denunciará a situação dos jovens encarcerados e assassinados no País.