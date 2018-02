Grifes aderem aos tamanhos extragrandes

A indústria da moda investe cada vez mais em tamanhos grandes. A Renner coloca nas araras vestidos, jeans e blusas de duas marcas - Cortelle, mais clássica, e Marfinno, casual - as peças vão até a numeração 54. A calça jeans custa a partir de R$ 70 e o top, a partir de R$ 50, em todas as numerações. As roupas estão à venda em 50 das 127 lojas espalhadas pelo Brasil. Os endereços estão listados no site da rede.

No setor de underwear, a Liz inova personalizando a lingerie. A marca já oferecia cinco tipos de bojo para cada número de costas. Agora, desenvolveu mais dois, maiores que os demais, mas sem aumentar as opções de tamanho de costas. Antes, a numeração máxima, de costas e bojo, chegava a 48. Agora, o bojo chega a 54. Trata-se de um sutiã básico feito em microfibra reforçado do lado (R$ 95).

ONDE: RENNER VEJA OS ENDEREÇOS DAS LOJAS COM PLUS SIZE EM WWW.RENNER.COM.BR LIZ WWW.LIZ.COM.BR