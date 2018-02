Greve: TRT decide a favor de ferroviários A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá de aumentar o reajuste salarial aos trabalhadores. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2.ª Região, que julgou ontem o dissídio coletivo da greve do início deste mês. Além disso, ficou determinado que CPTM e sindicatos terão de dividir a multa pela paralisação.