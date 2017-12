Greve no Detran atrasa emissão de CNH no interior de São Paulo

SOROCABA - A greve dos funcionários do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já atrasa a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de documentos de veículos em cidades atendidas pelo serviço de trânsito. Em Sorocaba, despachantes informaram que não conseguiram retirar todas as carteiras de habilitação que deveriam ter sido entregues nesta terça-feira, 21, segundo dia de paralisação. Eles foram avisados por funcionários que tanto as CNHs, quanto os documentos de transferência de veículos, serão entregues com atrasos de dois a três dias, podendo ser maior se a greve persistir.

Em Santos, os servidores fizeram um protesto na sede do Detran, empunhando cartazes. Eles formaram uma barreira na frente da unidade, sem impedir a entrada de pessoas. Em Botucatu, os funcionários do Detran no Poupatempo aderiram à paralisação nesta terça-feira. Iniciada na segunda-feira, a greve atinge a maioria das 336 sedes do Detran no Estado, além de 309 seções de trânsito. A lei exige que 30% dos funcionários sejam mantidos em atividade, o que vem sendo observado nas repartições.

O Detran informou que a paralisação é parcial e que as unidades em todo o Estado estão abertas, prestam atendimento e nenhum serviço foi interrompido. “Quanto a eventuais atrasos na emissão de documentos, no momento não é possível prever prazos”, informou. Ainda segundo a nota, o portal do Detran.SP dispõe de quase 30 serviços online que podem ser acessados pelos usuários, além dos serviços nos postos do Poupatempo.

A categoria reivindica reajuste salarial de 26,3%, incluindo reposição, além de revisão na bonificação por resultados. O Detran informou que a presidência da autarquia já se reuniu com representantes do sindicato e propôs a criação de grupos de trabalho para discutir as reivindicações, estando aberto ao diálogo. O Sindicato da Carreira Administrativa do Estado de São Paulo (Sincaesp) informou que aguarda uma proposta formal do Detran para discutir com os servidores.