Greve no ABC afeta ao menos 200 mil; cinco operadoras estão trabalhando

SÃO PAULO - Das 19 permissionárias gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU-SP), quatro estão operando normalmente e uma opera parcialmente nesta quarta-feira, 1º, mesmo com a greve que atinge toda a região do ABC paulista. Segundo cálculo da empresa, a paralisação por reajuste salarial deve afetar ao menos 200 mil pessoas durante todo o dia.

A concessionária que opera o Corredor Metropolitano ABD, que liga o bairro de São Mateus, no extremo leste da capital paulista, ao Jabaquara, na zona sul, atravessando os municípios de Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, está funcionando com 75% da frota. No ABC, há cerca de 130 linhas operadas por aproximadamente 850 ônibus. Ao todo, são sete as cidades afetadas: há ainda São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Segundo a EMTU, a greve acontece por causa da negociação salarial por ocasião da data-base da categoria com os empresários do setor. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Região do Grande ABC, uma assembleia será realizada as 17 horas para decidir os rumos da greve. A categoria rejeitou proposta de aumento salarial de 8% apresentada pelos empregadores na noite de ontem. Os trabalhadores reivindicam 15% de reajuste, além de melhorias trabalhistas.

