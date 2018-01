Greve na Fundação Casa termina após assembleia

Os trabalhadores da Fundação Casa, antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), decidiram no fim da manhã encerrar a greve iniciada a partir da zero hora desta terça-feira, 10.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo, a decisão pelo fim da paralisação aconteceu durante assembleia geral e os funcionários aceitaram a contraproposta da entidade, que ofereceu cesta alimentação, reajuste de 4,22%, que também incidirão no tíquete refeição e no auxilio creche.

Os cerca de 11 mil trabalhadores da Fundação Casa em todo o Estado reivindicavam reajuste real de 16,32%, respeito à data base da categoria e mais 84 itens de uma pauta de reivindicação, que inclui segurança no local de trabalho e fim do assédio moral na entidade.