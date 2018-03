Greve dos servidores afeta 32 hospitais no Estado, diz sindicato

A greve dos servidores estaduais da saúde já atinge 32 hospitais no Estado de São Paulo, sendo 14 na capital, afirma o SindSaúde-SP, sindicato da categoria. Entre as unidades afetadas, segundo o sindicato, estão os Hospitais Emílio Ribas, Geral Vila Nova Cachoeirinha, do Servidor Público Estadual, Brigadeiro e Regional Sul.

A reportagem visitou ontem à noite quatro deles - Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, Brigadeiro e Pérola Byington. O atendimento estava normal, com fila de espera de cerca de uma hora - exceto na unidade Santo Antônio do Pérola Byington, onde a greve afeta a realização de exames de papanicolau e mamografia e os médicos só estão atendendo casos urgentes.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que considera inaceitável a interrupção do atendimento aos usuários do SUS. Segundo a pasta, a greve afeta parcialmente apenas 4 das 203 Unidades Básicas de Saúde em todo o Estado.

Ontem, os servidores decidiram manter a greve iniciada em 1.º de maio. Em assembleia, a categoria também optou por manter a ocupação do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), iniciada na noite de anteontem, quando um grupo de cerca de 40 grevistas dormiu na Casa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O SindSaúde-SP reivindica, entre outros pontos, reajuste salarial de 32,2% e aumento do vale-refeição para R$ 26,22.

Hoje, trabalhadores de Sorocaba decidem se aderem ou não à paralisação. / COLABORARAM BÁRBARA FERREIRA E JOSÉ MARIA TOMAZELA