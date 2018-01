Paralisação de ônibus deixa 50 mil sem transporte em Itu

SOROCABA - Uma greve de trabalhadores de duas empresas do transporte coletivo deixou mais de 50 mil pessoas sem ônibus na manhã desta quinta-feira, 8, em Itu, no interior de São Paulo. Os usuários foram pegos de surpresa e muitos não puderam se deslocar para o trabalho.

O Sindicato dos Condutores de Itu informou que a paralisação decorre do atraso no pagamento dos salários pelas empresas. De acordo com o sindicato, o prazo dado para as empresas regularizarem os pagamentos não foi cumprido.

A paralisação atingiu também 70 veículos que fazem linhas intermunicipais, transportando passageiros para Campinas e Sorocaba. Até o início da manhã desta quinta-feira não havia previsão de retomada dos serviços.