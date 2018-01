Greve de ônibus em Mauá chega ao 2º dia e afeta 110 mil pessoas

Atualizado às 11h45

SÃO PAULO - Greve de motorista e cobradores de ônibus paralisa todas as linhas municipais de Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 29. A paralisação afeta cerca de 110 mil pessoas. Além das linhas municipais, de acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU),12 linhas intermunicipais que ligam Mauá a São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul e Diadema não estão circulando. Elas são de responsabilidade da Empresa Auto Ônibus Santo André (Eaosa), que aderiu à greve por ter parte do quadro de funcionários pertencentes à antiga Viação Cidade de Mauá.

Ainda segundo a EMTU, medidas operacionais foram tomadas para reforçar linhas de outros municípios, como o aumento da frota de nove linhas de três outras empresas que tem a cidade de Mauá como percurso, possibilitando o trajeto à capital paulista e a Santo André.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mauá tem população estimada em 448.776 e é o 10º maior município do Estado de São Paulo.

Com a paralisação, a Estação Mauá da Companhia de Trens Metropolitanas está sobrecarregada. Funcionários da Viação Cidade de Mauá iniciaram a greve na tarde desta quinta-feira, 28, para cobrar verbas rescisórias atrasadas. Trabalhadores de outras empresas aderiram à paralisação em solidariedade. Uma reunião entre empresa, sindicato e a prefeitura de Mauá estava marcada para as 9h desta sexta-feira para discutir uma possível suspensão da greve.

Linhas intermunicipais da EMTU que não estão circulando:

143 - Parque das Américas (Mauá)- Terminal Metropolitano Santo André Leste (Santo André)