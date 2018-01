Greve de funcionários de viação afeta ônibus nas zonas sul e leste

SÃO PAULO - Uma greve de funcionários da empresa de ônibus Via Sul Transportes Urbanos afetou a circulação de linhas de coletivos na região sudeste da capital paulista nas primeiras horas desta quinta-feira, 18. As principais localidades prejudicadas foram Vila Prudente e São Mateus, na zona leste, além de Ipiranga e Sacomã - de onde sai o Expresso Tiradentes -, na zona sul.

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindimotoristas), a paralisação foi encerrada às 6h50 após reunião dos sindicalistas.

Para atender aos usuários das zonas sul e leste, a São Paulo Transporte (SPTrans) acionou o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese). O sistema foi acionado às 4h30 para remanejar a frota de outras empresas e atender 41 linhas da região sudeste. A SPTrans não tinha previsão de normalização do serviço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A SPTrans informou ainda que houve uma reunião, durante a madrugada, para discutir as demandas do sindicato. Não há informações, porém, sobre quem estava presente. No início da manhã desta quinta-feira, sindicalistas se reuniram e decidiram retomar os trabalhos.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) informou que a paralisação de três horas foi motivada pela demissão de dois empregados por justa causa e a advertência de outros dois operados, o que gerou protestos. "Houve solicitação do Sindmotoristas para que essas demissões e advertências sejam revertidas, o que está em análise pela empresa. Não há problemas de pagamento de salários e de horas extras", declarou.