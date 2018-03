Greve: 7% dos professores faltam às aulas

A posição do governo é contestada pelo principal sindicato dos professores. De acordo com a entidade, 30% dos docentes cruzaram os braços ontem. "Houve um pequeno acréscimo de 5% na adesão. Em Ribeirão Preto, teve unidades em que toda a comunidade escolar saiu à rua para discutir a greve em praça pública", afirmou Maria Izabel Noronha, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp).

Outros sindicato da classe, o Centro do Professorado Paulista (CPP) não aderiu à greve. "Nós não somos contra nenhum movimento. A questão é que não participamos da elaboração", disse José Maria Cancelliero, presidente do CPP.

Decidida na sexta-feira, a greve dos professores foi deflagrada na semana em que o governo divulgou o aumento do reajuste salarial deste ano, de 6% para 8,1%. Os sindicatos afirmam que o crescimento não "repõe as perdas salariais passadas" e pedem 13,5%.

Professores de todo o País também paralisaram as atividades ontem para exigir o cumprimento da Lei do Piso. Docentes da rede pública com jornada semanal de 40 horas devem receber no mínimo R$ 1.567. A mobilização termina amanhã. / D.L.