Grella entrega nomes para a chefia da polícia em São Paulo

SÃO PAULO - Os nomes do delegado Mário Leite e do coronel Benedito Roberto Meira estão na lista que o secretário da Segurança Pública Fernando Grella Vieira vai entregar na tarde desta sexta-feira, 23, ao governador Geraldo Alckmin com indicações para os cargos de delegado-geral da Polícia Civil e de comandante-geral da PM. O anúncio da nova cúpula da Segurança só deve sair depois da aprovação do governador.