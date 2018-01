Greenpeace tem escritório invadido

Ainda de acordo com a organização, foi levada só uma jaula semelhante à que detém os ambientalistas, que seria usada em um ato de solidariedade aos colegas. Ao longo do dia foram feitos protestos em várias cidades em todo o mundo pedindo a libertação do grupo, que inclui a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel. Ontem se completaram 30 dias da prisão, que ocorreu após um protesto contra a extração de petróleo no Oceano Ártico.