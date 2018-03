Grávidas são presas com cartão roubado Quatro jovens, entre eles duas grávidas de 20 e 16 anos, foram detidos por seguranças do Shopping Paulista, na região central, quarta-feira à noite, após usar o cartão de crédito de uma mulher de 27 anos que havia sido assaltada por eles horas antes no Glicério, também na região central. A assistente contábil parou seu Citroën C3 em uma rua do Glicério quando um dos jovens quebrou o vidro do carro e roubou sua bolsa.