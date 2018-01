Grávida resgatada de chuvas em SP dá à luz em helicóptero

SÃO PAULO - Durante a chuva que castiga São Paulo desde o início da madrugada desta terça-feira, 8, uma mulher grávida deu à luz a uma menina no helicóptero da Polícia Civil. Por volta das 12h15 Tayla Vitória nasceu, com 3,1 quilos e 48 centímetros, quando a mãe Patrícia de Oliveira, de 25 anos, estava a caminho do Hospital Santa Joana, logo depois de ser resgatada na zona norte da capital paulista. Ambas passam bem.

Pai do bebê cumprimenta tripulantes do helicóptero. Foto: Sérgio Neves/AE