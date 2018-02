Grávida morre em acidente na Rodovia Castelo Branco

SÃO PAULO - Uma mulher grávida morreu em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto na Rodovia Castelo Branco, em Barueri, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 8. A colisão aconteceu às 5h52, na pista sentido capital.

Com o acidente, a mulher abortou e o bebê foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital das Clínicas. O pai da criança, que pilotava a moto, foi levado com ferimentos graves para o Hospital Regional de Osasco, na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As faixas 1 e 2 da via ficaram interditadas até as 8h25. No horário, a Castelo Branco tinha lentidão do km 40 ao 25, na pista expressa, e, do km 14 ao 25, ambos em Barueri. Em direção ao interior, a rodovia apresentava trânsito carregado do km 18 ao 24, na pista marginal.