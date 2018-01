Grávida é esfaqueada pelo marido em SP e crianças morrem

A dona de casa Eugênia Betânia da Silva Pereira, de 27 anos, grávida de gêmeos, foi esfaqueada pelo marido, no final da tarde de domingo, em Mairinque, a 65 km de São Paulo. Os golpes, desferidos com uma faca de cozinha, atingiram as costas e a barriga da mulher. Eugênia entrava no oitavo mês de gravidez. Ela foi operada na maternidade de um hospital da cidade, mas os médicos não conseguiram salvar os bebês - um deles foi retirado com vida, mas não resistiu.

O agressor, o próprio pai dos gêmeos, Marcos Aparecido Ribeiro dos Santos, disse à polícia que "tinha perdido a cabeça" por sentir muito ciúme da mulher. O casal morava junto havia dois anos e Eugênia tinha um filho de outro relacionamento. O garoto, de 4 anos, presenciou o crime. O acusado foi levado para a Cadeia Pública de Pilar do Sul. Familiares disseram que ele tinha problemas mentais e tomava remédios controlados.

Eugênia, que perdeu muito sangue até ser socorrida, foi transferida para o Hospital Regional de Sorocaba. Nesta segunda-feira, 10, seu quadro era estável e, segundo os médicos, ela já não corria risco de morrer.