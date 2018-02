Grávida é encontrada morta em hotel Grávida de gêmeos havia 7 meses, Dalila Pereira de Andrade, de 26 anos, foi encontrada morta anteontem em um hotel em Osasco, na Grande São Paulo. A polícia procura Isacc Nunes Carlucci, de 30, que estava com Dalila no quarto e saiu pouco antes de o corpo ser encontrado. Funcionários do hotel contam que ouviram gritos no quarto do casal durante a tarde.