Grávida de nove meses é baleada na cabeça em assalto no Campo Limpo

SÃO PAULO - Uma jovem de 25 anos que estava grávida de nove meses foi baleada na cabeça na noite de terça-feira, 8, no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital. Daniela Nogueira de Oliveira foi levada para o Hospital do Campo Limpo, passou por uma cirurgia e seu estado é gravíssimo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Daniela estava a caminho do seu carro na Rua Osiris de Camargo, quando foi abordada por dois homens. Eles estariam armados e anunciaram o assalto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima provavelmente reagiu ao assalto. Apenas um tiro foi disparado, acertando a jovem na cabeça. Os dois assaltantes fugiram e não há pistas sobre suas identidades.