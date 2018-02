Grávida de 8 meses é presa na Dutra transportando 125 kg de drogas

SÃO PAULO - Uma mulher grávida de oito meses foi presa em flagrante na Rodovia Presidente Dutra, na região de Arujá, no interior de São Paulo, com mais de 125 quilos de drogas, nesta quarta-feira.

Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal, realizava uma operação de combate ao crime na praça de pedágio em Arujá, no km 164 da BR-116, quando deu ordem de parada a um veículo Gol.

A motorista, de 22 anos, viajava sozinha em direção ao Rio de Janeiro. No banco traseiro e no porta-malas do veículo ela espalhou diversos brinquedos para tentar driblar uma eventual fiscalização.

Após retirar os brinquedos, os PRFs encontraram 25,1kg de cocaína pura e 101kg de mistura para a droga (bicarbonato, cafeína, lidocaína, etc.) Com esses componentes seria possível fazer mais de 120kg de cocaína.

Ela informou aos policiais que teria recebido o automóvel na cidade de São Paulo e que seguiria até a capital fluminense, onde deixaria o Gol em um posto de combustível. Para transportar a cocaína ela receberia R$ 3 mil.