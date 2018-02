Grávida baleada em assalto na zona sul tem morte cerebral

Daniela entrou em coma depois de receber um tiro na cabeça e era mantida viva com a ajuda de aparelhos. "Eles fizeram um procedimento por três vezes para ver se ela reagiria ou não. Foi uma bateria de exames", disse o cunhado da vítima, o professor Gilcemar Araújo de Oliveira, de 23 anos. A confirmação da morte aconteceu às 15h08, 42 horas depois de ler levada ao hospital.

A filha de Daniela, Gabriela, que nasceu com 2,2 kg, deixou ontem a unidade de terapia intensiva e deve receber alta até amanhã. Segundo Oliveira, a criança ficará com a família paterna num primeiro momento.

No início da noite, moradores do Condomínio Horto do Ypê, também no Campo Limpo, onde a assistente morava e foi assassinada, realizaram um protesto contra a violência.

Ontem, a polícia fez um retrato falado do criminoso que disparou contra a assistente - o comparsa dele não foi identificado.