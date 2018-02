Gravações mostram ação discreta e bem organizada

Para não chamar a atenção da segurança, um quarto homem se posicionou na frente da mesa onde estavam os três PMs que fazem a segurança da entrada do plenário. Com um celular, dava ordens ao grupo.

Às 14h17, imagens mostram os cinco suspeitos, todos em trajes sociais, saindo juntos pela porta principal do Legislativo, de frente para o número 100 do Viaduto Jacareí, um dos locais mais movimentos do centro de São Paulo. Eles não foram incomodados por seguranças em nenhum momento.

Segundo o Estado apurou, por volta das 14 horas, um dos assessores que acompanhavam a preparação para o início da sessão ordinária estranhou a movimentação no plenário e ligou para a chefia da PM.

"Quando o pessoal chegou para me atender, os quatro aparelhos já tinham sumido. Estava estranhando justamente aqueles rapazes de mochilas circulando em volta da mesa do (vereador Claudio) Fonseca", afirmou o servidor, que pediu anonimato.

A movimentação atípica na Casa era resultado ainda de um evento com adeptos da "slow food", promovido pelo vereador Gilberto Natalini (PV) na Sala Prestes Maia, também no primeiro andar. Cerca de 30 pessoas participavam do evento no momento do furto.

Segundo a Mesa Diretora, ainda não é possível saber se os suspeitos estavam efetivamente em algum dos eventos ou apenas se aproveitaram da movimentação para furtar. / A.F. e D.Z.