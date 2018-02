Gratuidade terá mais 1h em Tatuapé e Itaquera A partir de amanhã, será ampliada em uma hora a integração gratuita entre a CPTM e o Metrô nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Com a nova medida, os passageiros do sistema metroferroviário poderão fazer a integração gratuita da Linha 3-Vermelha com as Linhas 11-Coral e 12-Safira, e vice-versa, das 10 horas às 16 horas e das 21 horas até a meia-noite, sempre de segunda a sexta-feira.