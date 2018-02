Gratificações turbinam salários em até 120%

Bônus por regime de dedicação exclusiva e adicionais por tempo de serviço e horas extras para "serviços extraordinários" estão entre os benefícios recebidos pelos procuradores e acumulados ao longo das carreiras.

Várias dessas benesses são cobranças normais para a maioria dos trabalhadores assalariados brasileiros. Há, por exemplo, gratificação para quem trabalha 40 horas semanais ou simplesmente por ter curso superior, o que já é exigido nos concursos da carreira. Só essa última significa 12,5% a mais no salário do fim do mês.

Outras vantagens existem sem qualquer justificativa especial para isso, como o "adicional de função". Também instituído na década de 1980, essa gratificação pode aumentar o salário do procurador em até 120%.

Tudo isso sem contar os honorários que, desde 1983, são multiplicados por três antes de serem repartidos entre os procuradores - nesse caso, até os servidores afastados recebem a benesse extra. Os recursos para isso são cobertos pelo próprio Tesouro Municipal.