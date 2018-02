Granja Viana ganha shopping de olho em público de alto padrão

São Paulo tem 69 shoppings entre a capital e a Região Metropolitana. Mas sempre cabe mais um. Hoje, o septuagésimo do entorno será inaugurado na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, perto dos condomínios de alto padrão que dominam aquela área. O Shopping Granja Vianna espera um público de 20 mil pessoas por dia - formado principalmente pelos vizinhos "granjeiros".

No km 23,5 da Raposo Tavares, o shopping terá como opção de lazer, além de 161 lojas, cinco salas de cinema e um boliche. Para além dos fast-food das praças de alimentação, estão previstos um restaurante mexicano, outro japonês, uma hamburgueria e alguns bares que devem funcionar até meia-noite. Inicialmente, as 1.300 vagas de estacionamento serão gratuitas.

Meio ambiente. A briga histórica dos moradores da Granja é justamente contra grandes empreendimentos como esse, sob alegação que eles diminuem o que resta do "cinturão verde" de São Paulo. Mas parece que a ideia de ter um bom shopping por perto é do agrado da vizinhança. "Quem mora aqui não quer ir a São Paulo nunca. É bom ter alternativas de lazer perto de casa", diz a médica Luciana Oliveira, moradora da Granja.

A aposentada Délia Costa, do Movimento em Defesa da Granja Viana, relativiza a nova construção. "O problema ali é porque o terreno era cheio de árvores. Mas pelo menos é na Raposo, vai servir ao pessoal da região", diz. Como contrapartida, a administração do shopping se comprometeu com a Prefeitura de Cotia a plantar 1.500 árvores nos próximos dois anos.

Obras viárias. Ontem, durante a reta final das obras, o trânsito para quem saía da Granja em direção à Raposo era intenso. "Acho bom o shopping, mas tem de haver adequação para atender ao fluxo de carros", disse a professora de dança Márcia Vilar, presa no congestionamento.

Algumas obras viárias foram exigidas pela Prefeitura, como a inversão de mão de algumas ruelas do entorno, a criação de uma rotatória e faixa especial de acesso na Raposo Tavares, feitas antes da inauguração. A passarela na frente do shopping, outra exigência, ainda não foi concluída.

De acordo com Felipe Andrade, superintendente do Shopping Granja Vianna, a ideia é ser um "bom vizinho" na região. "Tomamos todas as precauções para não causar impacto negativo e Existe ali uma demanda enorme por comodidade com o mínimo de deslocamento."

Novos shoppings. A um mês do Natal, aumentam as opções de lugar de compra para o paulistano. O Raposo Shopping (a nove quilômetros do Granja Vianna) está em reforma para tentar concorrer em pé de igualdade com o vizinho - a nova etapa prevê cinemas, teatro e um incremento no mix de lojas para atender melhor as classes A e B.

No caminho oposto, o recém-inaugurado Largo Treze, em Santo Amaro, contempla o também recém-conquistado poder de consumo da classe C. "Há muito espaço para shopping em São Paulo ainda porque há bastante público consumidor em formação. Além disso, os shoppings hoje não são mais só centro de compras e sim de serviços e praticidade", explica Adriana Colloca, gerente de Pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers.