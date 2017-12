Granizo surpreende São Paulo nesta terça-feira

SÃO PAULO - Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira, 29. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), imagens de radar meteorológico confirmaram queda de granizo nas regiões de Santa Cecília, Consolação, Barra Funda, Praça da Sé, Praça da República e Praça da Árvore, por volta das 15h30.

Segundo o CGE, as subprefeituras de Itaquera, Ermelino Matarazzo, Mooca, Penha e Vila Maria/Guilherme, na zona leste; Aricanduva/Formosa, na região sudeste; Santana, na zona norte; o centro e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos às 15h55. O alerta, no entanto, foi suspenso às 16h54.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manhã na capital paulista foi de temperaturas elevadas - em torno de 29ºC - e taxa de umidade de 49%, segundo medição feita pelas estações meteorológicas automáticas do CGE às 11h50.

Previsão. Para quarta-feira, 30, a previsão é de madrugada com temperaturas acima da média, em torno dos 20ºC, e máxima de 29ºC. Os porcentuais de umidade continuam elevados, o que favorece a ocorrência de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite.