Granizo danifica avião e voo da Air France retorna ao Rio

Uma chuva de granizo no fim da tarde de terça-feira danificou o para-brisa e a parte da asa onde ficam as luzes de uma aeronave da Air France que faria o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris. O piloto chegou a decolar rumo ao Aeroporto Charles de Gaulle, mas teve de retornar para o Galeão por causa da avaria, e os passageiros foram realocados em outros voos.

O Boeing que faria o voo AF443 havia saído do Rio às 18h30 e retornou às 20h38. Nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido.

Em nota, a Air France afirmou que a tripulação decidiu retornar com a aeronave após o incidente, seguindo as instruções do fabricante e procedimentos da companhia aérea.

A chuva de granizo sucedeu as altas temperaturas registradas na cidade. A terça-feira foi o dia mais quente do ano, com o máxima de 41,8°C em Guaratiba, na zona oeste do Rio, e sensação térmica de 50°C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acidente. Em 31 de maio de 2009, o voo 447 da Air France, que também fazia o percurso, entre Rio e Paris, caiu no mar, matando os 228 ocupantes. No ano passado, relatório do Escritório de Investigação e Análise apontou que a tragédia aconteceu porque os pilotos não entenderam que haviam perdido indicações de velocidade.