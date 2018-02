Grande SP tem temporal e ventos de até 111 km/h O impacto do ar muito quente sobre a Grande São Paulo com o ar de uma frente fria causou ontem à tarde temporais na região. A chuva forte veio com muitos raios e também ventania. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, registrou vento de 111 km/h, às 17h27. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo registrou 9 pontos de alagamento até as 17h30.