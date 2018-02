Grande SP tem noite de violência; pelo menos 15 morreram

Texto atualizado às 18h14

SÃO PAULO - No primeiro final de semana após a posse do novo secretário de Segurança Pública Fernando Grella Vieira, a Região Metropolitana de São Paulo teve uma das noites mais violentas do ano. Pelo menos 15 pessoas morreram e 21 foram feridas em assaltos, combates entre a Polícia Militar (PM) e bandidos e ataques a bares de Osasco e São Bernardo do Campo.

Entre a noite de sexta-feira e a manhã deste domingo, a região já contabiliza, pelo menos, 20 mortos. Em Osasco, na Grande São Paulo, quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas por volta das 4h de domingo em uma chacina ocorrida em um bar na esquina da Rua Manaus com a Rua Fortaleza.

De acordo com a polícia, estava havendo uma festa de aniversário com cerca de 40 pessoas no local, quando quatro criminosos em duas motos passaram atirando - foram usadas uma espingarda calibre 12 e uma metralhadora. Uma criança de cinco anos e o pai, de 31, estão entre os mortos. Os feridos foram encaminhadas para o Hospital Rochdalle.

Ainda em Osasco, durante uma tentativa de roubo na Avenida Hildebrando de Lima, dois ladrões foram surpreendidos pela PM. Houve resistência e um policial acabou baleando dois suspeitos, dos quais um morreu.

Durante uma festa em São Bernardo do Campo, também nesta madrugada, pelo menos sete pessoas foram baleadas em um bar na Estrada dos Alvarengas. Segundo a PM, duas pessoas morreram. Na estrada Eiji Kikuti, na altura do número 700, também em São Bernardo, pelo menos duas pessoas foram baleadas e uma morreu. Ainda na região, na Rua Pedroso Horta, na altura do número 150 uma pessoa morreu baleada.

Na zona leste da capital, três assaltantes invadiram uma residência na Rua Odilon Pires, Jardim Aricanduva, na noite deste sábado, por volta das 21h. Em confronto com a PM, dois suspeitos acabaram baleados. Os atingidos foram socorridos no pronto-socorro do hospital Jardim Iva, mas não resistiram aos ferimentos.

Já em Diadema, três pessoas morreram no início da madrugada, na Rua Doutor Manoel de Abreu, altura do número 387, no bairro da Vila Nogueira. De acordo com informações da PM, dois homens armados se aproximaram das vítimas e atiraram diversas vezes. As três morreram no local do crime, que é apontado como ponto de venda de drogas da região. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da região.

Desde que a guerra não declarada entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a PM se intensificou na Região Metropolitana de São Paulo, nos últimos dois meses, o fim de semana mais violento foi o dos dias 10 e 11, quando 25 pessoas morreram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo.

Deverá sair nesta segunda-feira, 26, a confirmação da nova cúpula de Segurança, com a nomeação do comandante-geral da PM e do delegado-geral da Polícia Civil, que será confirmada pelo governo do Estado.

