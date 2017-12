Grande SP e zona leste sofrem corte no fornecimento de água

SÃO PAULO - Boa parte dos moradores das cidades de Osasco, Santana de Parnaíba e Barueri, e toda a cidade de Carapicuíba, municípios localizados na região oeste da Grande São Paulo, sofrerão, domingo, 1, corte no abastecimento de água entre as 7h e 17h, para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possa instalar um transformador de energia e substituir válvulas da estação elevatória de água que atende a região. O retorno do fornecimento será gradual, com normalização total prevista para ocorrer entre o final da tarde de segunda-feira, 2.

Os bairros que não serão afetados pelo serviço em Osasco são: Jardim Mutinga (zona norte) e Bela Vista (região central). Em Barueri, ficam fora do corte d'água os bairros Cruz Preta, Vila Ceres, Engenho Novo, Jardim dos Camargos e Jardim Bela Vista. Já em Santana de Parnaíba, os bairros poupados são: centro, parte do Jardim São Luiz e os condomínios Alphaville 8, 9, 10 e Uptown House.

Zona Leste

Já na próxima terça-feira, 3, é a vez de moradores da região de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, a terem o fornecimento interrompido, entre as 8h e 18h. O motivo são os trabalhos de lavagem do reservatório localizado na Rua Luís Bordese.

Os bairros afetados são: bairro dos Pereiras, Barro Branco, conjuntos Juscelino Kubitschek, Preste Maia, Mirante de Guaianazes, Santa Conceição, Cohabs Casa Branca, Castro Alves, Dom Angélico, Inácio Monteiro, jardins Colonial, das Hortênsias, dos Ipês, Monte Verde, Pedra Branca, Pérola, São Benedito, São Paulo, Souza Ramos, e vilas Vilma Flor, Santa Etelvina, das Roseiras, Hortência, Iolanda, e Paulista. A previsão de normalização é para até o final da noite do mesmo dia.

Os casos de emergência serão atendidos online (www.sabesp.com.br) e pela Central de Atendimento 195. A ligação é gratuita.