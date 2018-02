Grande São Paulo tem oito mortos e oito feridos entre a noite e a madrugada

SÃO PAULO - Oito pessoas morreram e outras oito ficaram feridas na capital e na Região Metropolitana de São Paulo entre a noite de domingo, 2, e a madrugada desta segunda-feira, 3. Entre as vítimas fatais estão um ex-policial militar, assassinado em Guarulhos, e um Guarda Civil Municipal, morto a tiros em Jandira. As informações são da rádio Jovem Pan.

O ex-PM foi morto no bairro de Itapegica. Homens que ocupavam um Fox passaram em frente a um bar, na Rua Coronel Rafael Tobias, e iniciaram os disparos. Seis pessoas foram baleadas e tiveram de ser levadas para o Hospital Padre Bento. O ex-policial e um homem de 50 anos morreram.

Em Jandira, outras seis pessoas foram baleadas em ocorrências diferentes. O guarda civil municipal Givanildo Henrique da Silva, de 40 anos, foi morto a tiros em um bar na Rua Amaralina, no Vale do Sol, por volta das 20h30. Silva ainda foi levado ao pronto-socorro do Jardim Silveira, na cidade de Barueri, mas não resistiu.

Por volta das 21h, outras duas pessoas foram baleadas por motoqueiros em um bar da Rua João Fioshi, esquina com Rua João Del Mouro, no Jardim Lindomar. Uma das vítimas morreu na hora. A outra foi encaminhada ao pronto-socorro municipal de Jandira.

No início da madrugada, mais duas pessoas foram feridas a tiros na esquina das Ruas Pedro Pereira Leite e Juvenal Marques de Oliveira, na Vila Mercedes. Elas foram socorridas no Hospital Regional de Cotia. Às 2h da madrugada, a polícia encontrou um homem morto na Rua Ailton Esteves de Melo, no Jardim Esmeralda.

Em Itapevi, quatro homens tentaram assaltar um ônibus no terminal urbano da cidade com uma arma de brinquedo, mas fugiram depois de o motorista reagir. Flagrados por policiais militares na Rua Professor Irineu Chaluppe, o bando ainda tentei assaltar uma mulher. Um deles, menor de idade, teria apontado a falsa arma para os policiais e foi baleado. Ele foi internado no Hospital Geral de Itapevi e seu estado de saúde não foi informado; os outros membros do grupo conseguiram fugir.

Na zona norte da capital paulista, um homem foi ferido a tiros quando chegava em casa, na Rua Paranhos Pederneiras,esquina com Rua Belchior de Ordas, na Vila Guilherme. A vítima, com passagens pela Polícia, morreu no pronto-socorro do Mandaqui.