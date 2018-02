Grande ABC amanhece sem ônibus nesta quarta-feira

Ricardo Valota, do Estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma greve de ônibus atinge, desde a meia-noite desta quarta-feira, 1, as sete cidades do Grande ABC. O Sindicato dos Rodoviários da Região do Grande ABC confirmou a paralisação nesta manhã.

A categoria rejeitou proposta de aumento salarial de 8%, apresentada pelos empregadores na noite de ontem, 31. Os trabalhadores reivindicam 15% de reajuste, além de melhorias trabalhistas.

Com isso, não estarão circulando coletivos municipais e intermunicipais em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.