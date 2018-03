Granada de origem britânica é encontrada em residência de Sorocaba

SÃO PAULO - Uma granada de origem britânica foi encontrada na residência de um rapaz no bairro Vila Barão, em Sorocaba, no interior do Estado. A Guarda Civil Metropolitana encontrou o artefato na madrugada de hoje, 5, e chamou o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar, que recolheu o objeto.

Policiais da Guarda procuravam duas pessoas suspeitas de praticarem um roubo. Encontraram a dupla e seguiram para a casa de um dos detidos. Na moradia, além da granada, foram encontrados seis unidades de maconha, 26 pedras de crack, cinco pinos de cocaína, um revolver calibre 32 com munição, uma moto roubada e três celulares. Os dois rapazes foram encaminhados para a Delegacia Norte de Sorocaba.