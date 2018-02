Grafiteira premiada faz ode à Galeria do Rock Os corredores da Galeria do Rock, no centro, são ambiente familiar para Nina Pandolfo. A grafiteira e artista plástica gosta especialmente da loja Grapixo, onde encontra sprays e artigos para grafite, indispensáveis a seu trabalho. Além dos equipamentos, a loja vende publicações sobre o tema. "Sempre fico vendo revistas de grafite de diversos lugares do mundo", diz. Das capas e páginas tira inspiração para usar no ateliê.