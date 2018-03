Grafite da Ligação Leste-Oeste é pichado com críticas à administração Kassab Um dos grafites mais conhecidos de São Paulo, o painel de 700 metros quadrados instalado na Ligação Leste-Oeste amanheceu pichado ontem com críticas à administração de Gilberto Kassab (DEM). Mas tão rápida como foram feitas, as críticas acabaram apagadas pela Subprefeitura da Sé. Uma das frases dizia "cidade em calamidade". O painel - que tem entre seus autores a dupla osgemeos - fica próximo da entrada da Avenida 23 de Maio, região central da capital, e já fora apagado pela administração municipal em 2008. Os grafiteiros osgemeos se mostraram chocados com o ocorrido, mas preferiram não se pronunciar.