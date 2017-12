Grafite causa lentidão na 23 de Maio

SÃO PAULO - O trabalho de artistas que pintam grafites ao longo da Avenida 23 de Maio acabou afetando o trânsito de um dos principais corredores da cidade. Uma faixa da avenida foi interditada para que os artistas pudessem trabalhar. Na tarde desta segunda, antes da chuva e fora do horário de pico, a via estava com pouco mais de 3 quilômetros de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O projeto, que é promovido pela Prefeitura, começou a ser realizado neste mês. Para fazer a intervenção, é necessário colocar cones nas faixas, o que causa um efeito de funil em alguns pontos, prejudicado ainda mais pela curiosidade dos motoristas. No último sábado, por exemplo, o motorista levava cerca de uma hora para fazer o trajeto entre o Parque do Ibirapuera, na zona sul, e o centro - normalmente feito em menos de dez minutos. A CET disse que faz o monitoramento do trânsito, minimizando os impactos.

Fase final. A Secretaria de Cultura, que coordena o projeto, disse que o trabalho está em fase final. A pasta afirmou que, “em caráter excepcional”, algumas obras foram feitas nesta segunda e outras serão realizadas nesta terça até as 20 horas. O restante das pinturas será feito nos fins de semana. Ainda de acordo com a pasta, os painéis de grafite ficarão prontos até o fim deste mês.