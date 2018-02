Graças à Graça!

Eike Batista perdeu mais uma posição no ranking dos bilionários: é agora a quarta fortuna do País! Vai acabar virando um Rubinho Barrichello do mundo dos negócios.

Elementar

Cientistas americanos chegaram à seguinte conclusão em estudo publicado em revista médica britânica: homens que assistem a mais de 20 horas de TV por semana têm produção de esperma reduzida quase pela metade. Também, pudera! Não é sempre que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo!

After Super Bowl

Está na moda mostrar algum conhecimento técnico ou tático sobre futebol americano. Se você não sabe o que é touchdown, quarterback, first down ou end zone, desista, dificilmente vai arrumar namorada no carnaval!

Deixa de ser curioso

Não pergunte a Eduardo Suplicy por que ele votou em Renan Calheiros para presidente do Senado! Só se fala disso entre os jornalistas que cobrem o Congresso! A explicação, dizem os coleguinhas que tiveram a curiosidade de saber, dura em média duas horas e é tão empolgante quanto a exposição que o senador faz de seu programa de renda mínima.

Tiro na moralidade

Mal comparando, o primeiro-ministro Mariano Rajoy virou uma espécie de Demóstenes Torres da Espanha.

Erro médico

Alguma coisa deu errada na cirurgia plástica que Stênio Garcia fez para compor seu personagem na novela Salve Jorge. O ator ficou a cara do Silvio Berlusconi.

"Se a Petrobrás está desse jeito agora, imagina na Copa!" Não foi bem isso o que Graça Foster disse em teleconferência sobre a situação da empresa que preside, mas sua sinceridade no trato com a má notícia de véspera - a queda nos lucros da companhia - pegou todo mundo de surpresa.

No Brasil, como se sabe, as crises financeiras ou "não são tudo isso que dizem" - às vezes não são mesmo - ou acabam sendo superadas com a versão oficial de que "o pior já passou". Libera o IPI daqui, segura o dólar dali, e vida que segue!

A iniciativa da presidente da Petrobrás de reagir ao fraco desempenho de 2012 com a informação de que "2013 vai ser muito mais difícil ainda" - ou seja, está ruim, mas vai ficar pior - abre a perspectiva de conserto, coisa que aqui não vem ao caso tratar.

Minha proposta é tão somente a de um brinde ao relacionamento maduro que Graça Foster assumiu de peito aberto com a má notícia. Se isso deixou o mercado nervoso, francamente, problema dele!

A mulher mais poderosa do mundo dos negócios prevê que, a partir de agosto, as coisas vão se acalmar pro lado da estatal. Isso quer dizer o seguinte: na Copa, a Petrobrás vai estar bombando!

Probo Jr.

"QUEM HERDA

NÃO ROUBA!"

Renan Filho,

acusado de

financiar causas

privadas com

dinheiro

público.