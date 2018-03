Governos disputam novo tema da Beija-Flor

Nas próximas semanas, a agremiação de Nilópolis, na Baixada Fluminense, deve escolher como enredo para 2012 o Ceará, retratando principalmente o artesanato local e a figura do Padre Cícero. Enquanto não toma a decisão oficial, com o apoio do governo do Estado, a escola é assediada pelo Ministério da Cultura de Angola e por produtores de vinho do Rio Grande Sul.

Nos últimos meses, integrantes da comissão de carnaval da escola foram a Fortaleza e a Porto Alegre para reuniões com representantes de instituições locais. Uma viagem para Angola está marcada para a semana que vem, mas o diretor de carnaval da Beija-Flor, Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, indica que basta um telefonema do governo cearense para que o enredo seja definido. "Se o Ceará me ligar amanhã (hoje), eu nem viajo para Angola", disse.

O enredo sobre Angola também pode ser descartado imediatamente pela Beija-Flor, pois a Vila Isabel já escolheu o país como tema de seu desfile de 2012.