Governo zera IPI de produtos doados a Santa Catarina

O governo publica na segunda-feira, 8, no Diário Oficial, decreto zerando o IPI para produtos que forem doados ao estado de Santa Catarina, informou na noite desta sexta-feira a Presidência da República. O objetivo é estimular as empresas a fazerem doações para o estado, que foi o mais atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. Segundo a Presidência, as empresas , para conseguir o benefício do IPI, deverão colocar na nota fiscal a especificação de que o produto será doado ao governo de Santa Catarina. A medida vai valer enquanto durar o estado de calamidade pública decretado em Santa Catarina.