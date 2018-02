Governo vai investir R$ 40 mi para limpar rio O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) vai investir mais R$ 40,7 milhões para a remoção de 532 mil metros cúbicos de sedimentos do Rio Tietê no trecho entre a Barragem da Penha e o Córrego Três Cruzes, no limite de São Paulo com Itaquaquecetuba, que tem 25 km de extensão. O contrato com a empresa de desassoreamento foi renovado por 12 meses pelo governo do Estado.