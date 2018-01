Governo sugeria ter dinheiro para o ladrão Provocou polêmica na Bahia sugestão publicada no site da Secretaria de Segurança do Estado sobre como agir em caso de assalto. "Carregue um pouco de dinheiro (para satisfazer o ladrão), mas poucos cartões", dizia o texto, que virou motivo de piada e discussão na Assembleia e na Câmara de Salvador. Deputados e vereadores disseram que a dica "é declaração de falência da segurança pública na Bahia". A Polícia Civil disse que a sugestão tinha sido postada havia mais de 5 anos. Mais tarde o texto foi tirado do ar.