Governo reformou casa do albergado por ordem judicial O governo do Maranhão informou ontem, em nota, que a Sonortec foi contratada em setembro de 2013 com dispensa de licitação para reformar a Casa do Albergado Masculino, em São Luís, para cumprir uma ordem judicial que determinou a transferência imediata para lá de presos do regime semiaberto que estavam no Complexo de Pedrinhas.