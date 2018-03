Governo quer parques para evitar ocupação Mesmo antes de remover as milhares de toneladas de escombros e sem o novo mapa geológico da região serrana fluminense, o secretário estadual do Ambiente do Rio, Carlos Minc, anunciou que vai construir cinco parques fluviais de R$ 190 milhões nas cidades atingidas. "Será impossível dragar os rios e tudo voltar a ser como era antes. Logo, os parques ao longo dos rios e as plantações são a solução que encontramos até o momento, para evitar que a população volte a ocupar as margens ou a destruição da vegetação." Minc disse que ações judiciais impediram projetos da secretaria na região, como as obras de correção de rios em Nova Friburgo.