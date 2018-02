Governo quer colocar ônibus turísticos em cidades de São Paulo

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin apresentou nesta quinta-feira, 11, o Roda SP, um projeto desenvolvido pela Secretaria de Turismo para levar linhas turísticas com ônibus turísticos de dois andares, conhecidos como double-deckers, para diversas regiões do Estado em diferentes períodos do ano.

Para participar do programa, o turista teria que comprar um ingresso no valor de R$ 10, válido durante todo o dia para embarque e desembarque nos pontos de parada do ônibus. Durante a viagem, os passageiros poderia escutar áudios em português, inglês e espanhol sobre a história e os atrativos da região.

Os primeiros roteiros experimentais do Roda SP começaram no dia 20 de julho na Serra da Mantiqueira: os ônibus levaram os turistas de Campos do Jordão gratuitamente para conhecer os principais pontos turísticos do município e de cidades vizinhas.

Entre os dias 6 e 7 de agosto, os veículos estiveram no Vale do Ribeira, à disposição de mais de 200 mil turistas que visitaram Iguape para a Festa do Senhor Bom Jesus de Iguape.

Entre os dias 9 e 18 de agosto eles retornam para a Serra da Mantiqueira, contemplando Aparecida e outras cidades que não estavam nos roteiros da primeira edição. Em seguida, os ônibus vão atender os mais de um milhão de turistas na Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos.