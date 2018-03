Governo promete mandar R$ 100 mi ao Rio na segunda

Segundo Bezerra, a presidente Dilma Rousseff determinou uma completa reformulação no sistema de Defesa Civil Nacional, com ênfase para o aprimoramento do sistema de alerta como forma de prevenção de catástrofes. Uma reunião na próxima terça-feira vai definir as ações imediatas para treinamento de pessoal, aquisição de equipamentos e integração das Defesas Civis da União, Estados e municípios.

O ministro anunciou ainda que aposentados e pensionistas poderão solicitar a antecipação do pagamento de benefícios, no limite de R$ 5,4 mil. Produtores agrícolas também serão socorridos pelo governo federal.