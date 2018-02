Governo marca 1ª reunião com grevistas Após três dias de greve dos funcionários do Itamaraty, o Ministério do Planejamento marcou para quinta-feira que vem a primeira reunião de negociação com a categoria. Ontem, 91 postos consulares estavam fechados. Apesar de ter assembleia hoje, os servidores não devem modificar o estado de greve. A principal reivindicação de oficiais e assistentes de chancelaria é incorporar no salário as gratificações.