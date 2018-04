Governo manda paralisar duas obras após desabamento de laje em SP

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Cultura mandou paralisar as obras de outros dois edifícios que serão Fábrica de Cultura após o desabamento da laje nesta quinta-feira, 12, da unidade que seria inaugurada Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Um homem morreu e ao menos outras 11 pessoas ficaram feridas.

A responsável pela obra que desabou e pelos dois prédios em construção na Brasilândia e Cidade Tiradentes é a empreiteira Ubiratan, segundo a secretaria. As obras das três unidades - duas na zona norte e uma na zona leste - começaram em outubro de 2009.

O secretário de Cultura, Andrea Matarazzo, disse que a paralisação será mantida durante a investigação das causas do acidente na Vila Nova Cachoeirrinha. Ele solicitou para esta sexta-feira um relatório preliminar do ocorrido.

O secretário determinou ainda que a empreiteira dê total atendimento aos feridos e preste amparo à família de Nivaldo Rodrigues da Silva, funcionário morto no acidente. A equipe técnica da Secretaria fará um laudo com auxílio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-SP) para apurar as responsabilidades do acidente.