Governo inicia revitalização da Praça Júlio Prestes, como parte de obras de complexo

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin estará nesta quarta-feira, 24, na Luz para marcar o início da revitalização da Praça Júlio Prestes. A atividade é parte da Parceria Público-Privada do Centro, cujas obras de unidades habitacionais estão em andamento há um ano. A PPP prevê a construção de 3.683 moradias, sendo 1.292 no Complexo Júlio Prestes, além da nova edificação para a Escola de Música Tom Jobim.

Na manhã desta quarta, Alckmin deve entregar as 91 unidades do Residencial Alameda Glete, cujos proprietários foram sorteados em setembro de 2017. Tratam-se de famílias com renda entre R$ 810 e R$ 4.344. O conjunto é composto por uma torre única com sete pavimentos além do térreo, onde estão instaladas as áreas de convívio.

Ao Estado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) reforçou o objetivo com a criação de unidades habitacionais naquela região. “Olha, há algum tempo recebi arquitetos de Barcelona e fui mostrando para eles a cidade, a Pinacoteca, a Sala São Paulo, os equipamentos culturais. Eles disseram que estava tudo uma beleza, mas ponderaram que se as pessoas não voltassem a morar no centro não haveria recuperação porque à noite fica vazio e isso deteriora a segurança”, disse.

A Secretaria de Habitação classifica como acelerado o ritmo das obras da PPP e, com isso, anunciará nesta quarta que o sorteio de 961 unidades habitacionais será realizado em março deste ano. A iniciativa inclui reforma no quartel do Corpo de Bombeiros instalado na região, que deve ser inspecionado pelas autoridades durante agenda desta quarta.

O governador elogiou o que chamou de “impressionante velocidade” do setor privado em construir as unidades. “Olha, sobre as obras do CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) já sei que começamos num mandato para entregar no outro. Não conseguimos autorizar as obras e entregá-las num mesmo mandato com licitações, editais, o que dificulta muito. Já o setor privado entrega tudo em 12 meses. É impressionante a velocidade”, disse.

Segundo Alckmin, é na Prefeitura Regional da Sé onde estão localizados 17% dos postos de trabalho da cidade, enquanto essa região concentra só 7% dos moradores. “Precisamos trazer de volta as pessoas para morar e é isso que estamos fazendo”, disse Alckmin. De acordo a pasta da Habitação, a iniciativa visa a “colaborar com a requalificação da região central e aproximar a moradia do emprego e dos eixos de transporte de massa e, com isso, reduzir o tempo de deslocamento dos trabalhadores”.

A PPP do Centro prevê a construção de 3.683 moradias, com 2.260 habitações de interesse social (HIS) – para famílias que ganham de R$ 810 a R$ 4.344 e com subsídio estadual - e outras 1.423 de mercado popular (HMP) – para famílias com renda de R$ 4.344,01 a R$ 8.100 e sem subsídio. Serão destinadas 500 unidades de HIS a famílias de baixa renda que fazem parte de movimentos de moradia, diz a Habitação.

Cracolândia. A área do Complexo está próxima de onde se concentra a Cracolândia após operação policial em maio do ano passado, com intenso fluxo de pessoas com dependência química. Segundo o governo, a nova Praça Júlio Prestes terá uma área de eventos com capacidade para até 5 mil espectadores, espaços para uso recreativo e uso infantil, incluindo um playground, além de nova pavimentação, iluminação e mobiliário urbano. O prazo para entrega das obras é abril de 2018.

Sobre a proximidade com a região da Cracolândia, hoje instalada nas imediações da Praça Júlio Prestes, no fim da Rua Helvétia, o governador disse que as moradias tendem a melhorar o entorno. “Diminuiu o número de pessoas, mas ainda é expressivo. A melhor maneira para resolver isso é trazendo as pessoas para morarem. Locais ermos, terrenos abandonados estimulam essas ocupações”, disse. Segundo ele, a Cracolândia “não vai acabar totalmente”, mas será reduzida.