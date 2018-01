Governo francês cria comitê para acompanhar investigações do acidente Cada vez mais sob pressão da imprensa e das famílias de vítimas do voo AF-447, da Air France, o governo da França anunciou a criação de um "comitê" para acompanhar as investigações. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes, que prometeu não abandonar a apuração sobre as causas do acidente. Ontem, em Paris, durante as homenagens pelo primeiro aniversário da tragédia no Oceano Atlântico, parentes dos 228 passageiros e tripulantes voltaram a protestar contra a falta de respostas. No Rio, pesquisadores reforçaram a tese de que falhas nos sensores de velocidade foram as principais responsáveis pelo acidente. Simulações indicaram que a aeronave poderia estar voando acima da altitude considerada segura, o que teria provocado o congelamento dos tubos pitot e uma leitura incorreta da velocidade do Airbus.